Eurico Brilhante Dias "sem condições para exercer o cargo", dizem médicos e enfermeiros

As Ordens dos Enfermeiros e dos Médicos pedem a demissão do secretário de Estado da Internacionalização. Eurico Brilhante Dias disse, esta quinta-feira, que Portugal "ganhou com a Covid-19" em termos económicos, depois de ter enfrentado a pandemia "com bastante êxito".

Ouvida pela Renascença, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, considera que Portugal "não ganhou nem nunca vai ganhar com a Covid-19".

"Morreram pessoas. Não tem condições para exercer o cargo. É uma falta de respeito para com as famílias das vítimas", defende Ana Rita Cavaco.

Da mesma opinião, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, afirmou, à Renascença, que as declarações de Eurico Brilhante Dias são "um desrespeito para milhares de pessoas que morreram por Covid-19".

"Esta é uma frase infeliz de um secretário de Estado. Dificilmente tem condições para se manter no cargo", apontou o bastonário da Ordem dos Médicos.

Já o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, disse, à Renascença, estar "estupefacto pela falta de noção e pela falta de amor à verdade".