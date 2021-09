Estado é acionista da Galp e lição de Costa foi ficar "aborrecido", lembra Louçã

“Apareceu nos últimos dias esta curiosidade de um primeiro-ministro que disse que ia dar uma grande lição a uma grande empresa. Eu gostava que assim fosse. Porque as grandes empresas precisam de saber que há regras em Portugal”, disse Louçã, durante uma ação de campanha da candidatura do Bloco de Esquerda a Santarém nas eleições autárquicas de domingo.

“Não era curioso saber o que é que estes sete por cento, que é um peso importante na empresa, disseram nas reuniões do conselho de administração, nas assembleias de acionistas? Porque é fácil dizer à opinião pública ‘agora vou dar uma lição’, mas a lição era que o emprego tem que ser mantido, que a estratégia da empresa tem que proteger os trabalhadores, que têm que responder à sua cidade, têm que responder ao desenvolvimento do país. Essa era a lição que era precisa”, acrescentou.

Falando no final de uma ação em que a candidatura do Bloco de Esquerda convidou os escalabitanos a dançar, para mostrar que a política se faz com participação e alegria, Louçã afirmou que a campanha para as autárquicas de domingo foi, de modo geral, “estranha”, debatendo apenas questões nacionais.

“Aliás, o Partido Socialista não fez campanha. O governo fez campanha”, disse, referindo os anúncios feitos por António Costa sobre a distribuição dos milhões dos acordos com Bruxelas para promessas feitas “há cinco anos, há dez anos e há 15 anos”, numa “espécie de euromilhões”.