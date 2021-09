Brilhante Dias "deve pedir desculpas", mas "não podemos crucificar as pessoas", defende Francisco Assis

O presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, considera que as declarações do secretário de Estado para a Internacionalização são “incompreensíveis e de uma infelicidade absoluta”.

Em causa, a frase em que Eurico Brilhante diz que o país "ganhou com a Covid-19", em termos económicos, depois de ter enfrentado a pandemia "com bastante êxito".

Na declaração, esta quinta-feira em Paris, Brilhante Dias admitiu que a declaração "talvez não seja politicamente correta", pelo facto de muitas pessoas terem morrido da doença, mas argumentou que “Portugal mostrou ser um país muito organizado, que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso".

Em entrevista à Renascença, o socialista Francisco Assis acredita que o secretário de Estado para a Internacionalização estará “absolutamente arrependido” com as suas declarações e “está num grande sofrimento por as ter proferido e pelas interpretações que, inevitavelmente, delas se fizerem”.