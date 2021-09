Autárquicas. PS da Figueira da Foz critica “espetáculos” e “arraiais” da campanha de Santana Lopes

O candidato do PS à presidência da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, criticou, esta quinta-feira, os “espetáculos” e “arraiais” da campanha de Santana Lopes e manifestou-se convicto da vitória nas eleições de domingo com “maioria absoluta”.

“Hoje, a um dia do fim da campanha, os sítios que temos visitado, o contacto que temos tido com as pessoas e o retorno que nos vão dando, é que a Câmara da Figueira tem todas as condições para continuar a ser do Partido Socialista. E eu tenho expetativas que possamos ter uma maioria absoluta”, disse Carlos Monteiro à agência Lusa.

“Aliás, se assim não fosse, se não houvesse essa possibilidade sequer, o adversário [Santana Lopes] que, supostamente, tem mais possibilidades de ganhar, não estava a fazer um esforço perfeitamente atípico nos tempos que correm, a trazer um conjunto de artistas, a minimizar as sessões de esclarecimento e a maximizar os espetáculos, os arraiais, que é a maneira fácil de atrair pessoas”, observou.

O socialista, atual presidente da Câmara, contrapôs “a parcimónia e o rigor” da sua candidatura, “uma campanha que está a usar, também, parte de uma subvenção pública”.

“Não é isso que é visível na campanha de Pedro Santana Lopes. É uma campanha com um uso desproporcionado de meios e meios que hoje também não é norma usar. Não me lembro, há mais de 12 anos na Figueira da Foz, de [alguém] trazer Quim Barreiros, e trazer Toy e fazer concertos com esta gente. Aquilo que [o PS] tem feito são sessões de esclarecimento, a apresentar os programas, para as pessoas quando votarem poderem votar em consciência”, argumentou.