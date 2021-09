António Costa responde a Brilhante Dias. Controlo da pandemia em Portugal "não é um cartaz turístico"

O secretário-geral do PS, António Costa, desvalorizou as declarações do secretário de Estado da Internacionalização sobre a Covid-19, mas realçou que a maneira como Portugal controlou a pandemia "não é um cartaz turístico".

"O secretário de Estado estava a fazer uma intervenção em que explicava que, relativamente a esta situação, Portugal, indiscutivelmente e isso é claro, provou bem [a sua capacidade] no contexto internacional. Agora, não é um cartaz turístico", disse António Costa, questionado pelas declarações de Eurico Brilhante.

Costa falava aos jornalistas durante uma ação de campanha do PS em Ponta Delgada, Açores.

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante disse, durante o salão de vestuário e têxtil Première Visio, em Paris,que o interesse por Portugal nos mercados internacionais continuou em tempos de Covid-19 e a forma como país lidou com a pandemia favoreceu a imagem do país.

Questionado pelos jornalistas sobre o desempenho da marca "Made in Portugal", o governante afirmou: "Vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta. Nós ganhámos com a Covid-19. E ganhámos porquê? Porque Portugal foi um país que, tendo as suas dificuldades, enfrentou a Covid-19 com bastante êxito".

"Faleceram pessoas e muitas pessoas passaram muito mal, mas Portugal mostrou-se um país muito organizado, que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso. Rapidamente em 2020 fomos das primeiras economias a reabrir e a mostrar que a economia estava aberta e isso teve um efeito positivo sobre a marca Portugal", declarou o secretário de Estado.