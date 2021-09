À procura de candidatos no Linkedin para ganhar Sintra ao PS

O candidato já fez o diagnóstico e como tratamento promete acabar com as listas de espera de consultas e cirurgias e garantir um médico para todos. “Mais de 100 mil pessoas não têm médico de família e, enquanto o Governo central não conseguir resolver este grave problema, a câmara disponibiliza financiamento para um médico assistente”, revela em entrevista à Renascença .

Acusado pelo principal adversário de não ter qualquer ligação ao concelho, Ricardo Baptista Leite diz que começou a sua carreira como médico no Hospital Amadora-Sintra e conhece bem um concelho que considera ter “estagnado no tempo e de ser o mais atrasado da Área Metropolitana de Lisboa”.

Desta vez chegou a ser apontado para Lisboa e para a Amadora, mas Ricardo Baptista Leite acabou como candidato do PSD à Câmara de Sintra. O nome do deputado não foi consensual nas estruturas locais, a concelhia chegou mesmo a aprovar um candidato e só à terceira tentativa conseguiu aprovar as listas de candidatos.

Foi o rosto do PSD no combate à pandemia da Covid-19. O médico e deputado Ricardo Baptista Leite assumiu a oposição ao Governo quando exigiu a antecipação das medidas de contenção para combater a doença. Foi autarca em Cascais onde chegou a ser, por um curto período de tempo, vice-presidente da câmara liderada por Carlos Carreiras.

Questionado sobre se o novo hospital, que estará em funcionamento em 2024, não irá ajudar a resolver muitos destes problemas, Ricardo Baptista Leite é categórico: “não responde às necessidades efetivas do concelho, porque estamos a falar de um hospital que vai ter apenas 60 camas, sem um serviço de obstetrícia e ginecologia, nem oncologia”, argumenta o médico candidato.

A Câmara de Sintra vai investir 50 milhões de euros no novo hospital, que começou agora ser construído, e deve estar a funcionar em janeiro de 2024. É uma das bandeiras deste mandato de Basílio Horta, que não percebe as críticas do candidato do PSD.

“Só por uma profunda ignorância ou mentira pode fazer essa afirmação”, responde o presidente da câmara, questionado pela Renascença, que lembra que os vereadores do PSD votaram a favor do projeto que nasceu para ser complementar aos restantes hospitais centrais que há na região. E as 60 camas, que podem passar a 120 com dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “são para cuidados continuados que não existem aqui”, explica Basílio Horta.

Basílio Horta promete construir 1.800 casas novas

A campanha em Sintra entre estes dois candidatos fica marcada pela acesa troca de palavras. Ricardo Baptista Leite tem um cartaz onde acusa o candidato do PS de fugir das pessoas e dos debates, Basílio Horta responde na Renascença que o deputado do PSD “chegou aqui há um mês e não tem uma ideia para o concelho”.