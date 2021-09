Trump exige 100 milhões à sobrinha e ao "New York Times"

Donald Trump avançou com um processo judicial contra a sua sobrinha Mary Trump e o jornal “New York Times”, em que exige uma indemnização de 100 milhões de dólares.

O antigo Presidente norte-americano alega que o jornal e a sobrinha conspiraram para obter as suas declarações de impostos, que estiveram na origem de uma reportagem sobre as finanças do magnata.

O processo argumenta que Mary Trump e três repórteres do “New York Times” uniram-se numa "conspiração insidiosa" e uma "cruzada extensa" para obter a declaração de impostos de Trump.

Numa primeira reação, a sobrinha disse que Trump está desesperado: “acho que ele é um perdedor e vai atirar o que tiver à mão contra a parede”.