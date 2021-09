Sucessão de Costa? "PS está todo junto a trabalhar para aquilo que importa"

O recandidato a Lisboa contou esta quarta-feira com a presença do secretário-geral socialista, António Costa, na apresentação do Plano de Transportes para a capital, mas Fernando Medina não vê nesse facto qualquer sinal relacionado com o futuro da liderança do PS.

Para marcar o Dia Europeu sem Carros, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, viajou de comboio de Lisboa até Cascais, num trajeto que contou com Fernando Medina à partida e o dirigente socialista e ministro Pedro Nuno Santos na carruagem.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, garante que a luta interna sobre a sucessão no Partido Socialista (PS) não entra na campanha para as eleições autárquicas.

Numa viagem também composta por memórias – em Carcavelos, António Costa apontou para uma casa do pai onde, nos anos 60, costumava passar os fins de semana – o secretário-geral recusou-se a fazer “leituras do futuro” sobre o encontro entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

“Pode ser visto como uma leitura do presente: o PS está todo junto a trabalhar para aquilo que importa, que é a resolução da vida dos portugueses, e para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento do nosso país”, salientou António Costa aos jornalistas durante o trajeto.

Direita sem plano de mobilidade

Fernando Medina defendeu a necessidade de “enfrentar com coragem” o tema da mobilidade, acusando a direita de ter como resposta manter ou agravar a situação atual.

“Temos mesmo que enfrentar com coragem o tema da mobilidade e do padrão de mobilidade. O padrão de mobilidade não se enfrenta por decreto, enfrenta-se com soluções concretas”, salientou o candidato do PS/Livre, numa ação de campanha no Cais do Sodré.

Acompanhado pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, Fernando Medina fez uma breve apresentação do plano de investimentos na área dos transportes para Lisboa.

Considerando que “a mobilidade é responsável por quase metade do volume de emissões dentro da cidade de Lisboa” e que entram cerca de 370 mil veículos diariamente, a resposta tem de ser metropolitana.

“Nenhum município, por si, tem capacidade de responder a este grande desafio da mobilidade”, defendeu Fernando Medina.