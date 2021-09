Rio acusa Governo de "procura influenciar voto" com "notícia positiva" de alívio de restrições

Veja também:

O presidente do PSD defendeu hoje que o Governo "se esforçou" por, em cima das autárquicas, dar uma notícia positiva aos portugueses sobre a pandemia, considerando que deveria tê-lo feito há mais tempo ou então só depois das autárquicas.

O primeiro-ministro prepara-se para anunciar na quinta-feira o levantamento de um conjunto de restrições que vigoraram por causa da covid-19, com efeitos a partir de 1 de outubro para evitar "confusão" com as eleições autárquicas de domingo, disse hoje à Lusa um membro do executivo.

"Obviamente que o Governo se esforçou por, em cima das eleições, dar uma notícia positiva aos portugueses, dizendo que acabou a pandemia, e com isto influenciar ou procurar influenciar o voto das pessoas", criticou Rui Rio, que falava aos jornalistas à margem de uma ação de campanha para a Câmara de Vila Franca de Xira, na Póvoa de Santa Iria.

Para Rio, como o Governo "tem consciência disso", diz que as medidas só entrarão em vigor em 1 de outubro, considerando que "quase que surte o mesmo efeito eleitoral que queriam que surtisse".