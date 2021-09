CDS não quer “uma direita fofinha” na Amadora

“O CDS está nesta candidatura porque acredita no programa que apresentámos para os amadorenses, que é de mudança e de rutura com o socialismo”, começou por dizer.

O presidente do CDS diz que o concelho não precisa de uma “direita fofinha” sempre ao lado do PS.

A autarquia está nas mãos do PS há duas décadas. As eleições autárquicas são no próximo domingo, dia 26.