"Todos batem no PS". Costa reconhece "posição algo ingrata" do partido

O secretário-geral socialista, António Costa, argumentou esta terça-feira que o PS está numa “posição ingrata” nesta campanha eleitoral autárquica, em que lhe “todos” lhe “batem”, ao invés “de dizerem o que querem fazer pelo país”.

Num comício em Évora, esta noite, Costa disse que “o PS é, desde 2013, o maior partido nas freguesias e nos municípios”, a nível nacional, e, em 2017, “voltou a sê-lo”, além de ser “o único partido em Portugal que está presente em todas as regiões do país”

“E é por isso que, nesta campanha autárquica, estamos naquela posição algo ingrata de todos baterem em nós em vez de dizerem o que é que querem fazer pelo país”, criticou, dirigindo ‘farpas’ aos outros partidos políticos.

Segundo o líder socialista, “a realidade” é que, “em cada um dos concelhos, a escolha é sempre uma, ou é o PS e as coligações PSD/CDS-PP ou é o PS e a CDU”.

“Mas a escolha é sempre o PS ou algum dos outros”, frisou, indicando que as eleições do próximo domingo “são muito importantes”, para que o país não saia do “caminho certo”.

O “caminho certo” foi iniciado quando, “no final de 2015, virámos a página da austeridade” e foi continuado “quando, a partir de 2017, conseguimos que o país voltasse a convergir com a União Europeia e tivesse finanças públicas saudáveis”, afiançou.

“Continuámos no caminho certo mesmo quando tivemos de enfrentar uma terrível pandemia [a de Covid-19] e, ao contrário do que muitos pensavam, não respondemos a esta crise com austeridade”, mas antes “com solidariedade”, afirmou.