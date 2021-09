Porto. Rui Moreira desvaloriza "queixinhas" do PSD à CNE

O candidato independente à Câmara do Porto Rui Moreira desvalorizou esta terça-feira “as queixinhas do PSD” à Comissão Nacional de Eleições (CNE), acusando o seu adversário Vladimiro Feliz de usar estes meios para reclamar uma vitória.

“Se é essa vitória de Vladimiro Feliz … Com certeza, a Câmara Municipal do Porto utilizará os seus recursos para recorrer e demonstrar que nada foi feito demais”, disse, em declarações aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha no centro histórico.

A Lusa noticiou que a CNE enviou ao Ministério Público a queixa do PSD/Porto contra a candidatura do atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, por usar “meios institucionais” para propaganda, dado "existirem indícios de crime”.

Candidato a um terceiro mandato, Rui Moreira lembrou que há quatro anos o PSD “fez a mesma coisa”, e nem por isso o seu movimento respondeu na mesma moeda.

“O PSD - já não é de agora, há quatro anos fez a mesma coisa – faz queixinhas todos os dias. Nós não fizemos queixa relativamente à ministra [da Saúde] ter vindo cá no carro do Estado. Nós não fazemos queixa de ninguém”, disse.

Sobre a carta dirigida aos pais e encarregados de educação que motivou uma queixa também à CNE por parte do PSD, o independente deixou claro que a missiva é escrita todos e anos, e acrescentou que “era a mesma carta que o Dr. Rui Rio escreveu em 2013, no ano em que o PSD era meu adversário nas eleições e eu não fiz queixinha nenhuma”.

Confirmando que a Câmara do Porto foi notificada da decisão, sobre a qual irá recorrer, como aconteceu com Lisboa e Cascais, Moreira alerta Vladimiro Feliz que, em alguns casos, as decisões têm sido favoráveis às candidaturas visadas, como foi o caso de Pedro Santana Lopes.