PCP vai propor creches gratuitas para todos escalões de rendimentos

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou hoje que o partido vai levar o alargamento da gratuitidade das creches a todos os escalões de rendimentos para as discussões do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O dirigente comunista fez o anúncio durante um encontro com pais sobre creches gratuitas, na Quinta das Conchas, em Lisboa. Interpelado pelos jornalistas no final do encontro Jerónimo de Sousa reforçou a intenção de discutir esta proposta com o Governo.

O membro do Comité Central do PCP referiu que "é incontornável a necessidade" de alargar a rede de creches gratuitas a todos os escalões de rendimentos.

"Creio que a rede pública é um elemento crucial. A questão da gratuidade implica, consequentemente, uma despesa orçamental. A grande questão é saber se queremos uma solução de fundo ou medidas avulsas", sustentou, acrescentando que deveria haver "uma convergência" em relação a esta matéria.