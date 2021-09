Cascais. Carlos Carreiras já não tem de retirar cartazes de campanha

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, anunciou esta segunda-feira que o Tribunal Constitucional lhe deu razão num recurso contra uma decisão da Comissão Nacional de Eleições (CNE) que o obrigava a retirar "toda a publicidade institucional” da autarquia.

“Acabo de receber o Acórdão do Tribunal Constitucional que dá razão ao recurso que apresentei perante uma condenação sumária e claramente parcial protagonizada pela Comissão Nacional de Eleições”, indicou o autarca, na sua página na rede social Instagram.

Segundo o Acórdão, parcialmente publicado pelo autarca de Cascais, os juízes decidiram “conceder provimento ao recurso interposto pelo presidente da Câmara de Cascais e, em consequência, anular a deliberação da CNE de 7 de setembro”.

Esta deliberação da CNE analisou uma queixa apresentada em 26 de julho pelo BE de Cascais, partido que alegou que a autarquia não estaria a “cumprir com os deveres de isenção e imparcialidade”, continuando a divulgar mensagens que podem ser consideradas como “propaganda eleitoral”, numa altura em que as eleições autárquicas já estavam agendadas para 26 de setembro.

Segundo o acórdão esta segunda-feira divulgado, a queixa referia ainda ‘outdoors’ “de suporte publicitário”, a publicação de “comunicações com conteúdos elogiosos à ação” do autarca e de “‘posts’ em contas oficiais de redes sociais que contém ‘hashtags’ promocionais, ‘slogans’ e mensagens elogiosas à ação do visado”.