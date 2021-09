André Ventura acusa ministra da Saúde de fazer campanha em viatura do Estado

O presidente do Chega, André Ventura, acusou esta terça-feira a ministra da Saúde de "andar no carro do Estado a fazer campanha" para o Partido Socialista, em vez que estar no gabinete a trabalhar para repor a saúde no Algarve.

“Há dois hospitais no Algarve, onde meio milhão de pessoas tem dois hospitais públicos e algumas das especialidades, a primeira consulta, demora mais de dois anos para se ter e anda uma ministra a passear-se com o nosso dinheiro e a dizer que temos o melhor serviço de Saúde da Europa”, apontou o líder do Chega, em Faro.

No Algarve existem três hospitais públicos, Lagos, Portimão e Faro, os quais compõem o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Ao discursar perante cerca de 60 pessoas no comício que encerrou mais um dia de campanha para as eleições autárquicas de domingo, na doca de Faro, Ventura disse que “foram milhares as operações e as consultas adiadas e, em vez de serem repostas e de a ministra estar no seu gabinete a trabalhar para repor a saúde no Algarve, anda a passear-se no carro do Estado e a fazer campanha para o Partido Socialista”.

“A ministra [Marta Temido] anda com o carro do Estado para ir fazer campanha e ainda não veio dar nenhuma explicação ao país sobre este facto”, notou.

Ventura critica "impunidade socialista"