Se perder eleições para o PSD, Moreira admite ser vereador para Cultura não acabar

"Gostava de perguntar ao Dr. Moreira, caso não ganhe as eleições, se fica como vereador também na cidade e cumpre o mandato até ao fim", questionou o candidato do PSD, em declarações à Renascença .

O candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto, Vladimiro Feliz, deixou uma pergunta a Rui Moreira, na última sexta-feira, durante uma arruada na zona das Antas.

Filipe Araújo, o vice-presidente da Câmara do Porto, é vereador da Inovação e Ambiente da Câmara desde o primeiro mandato do presidente independente. Caso Rui Moreira vença as eleições e venha entretanto a perder o mandato, no âmbito do processo Selminho, cujo julgamento terá início a 16 de novembro, será o seu número dois a assumir o cargo.

Vladimiro Feliz diz ver Rui Moreira já com "um pé apenas no Porto", uma vez que "o seu número dois poderá ser um exemplo de sucessão, como foi Fernando Medina de António Costa".

São onze os candidatos à Câmara do Porto. Com a vi(...)

Questionado pela Renascença, esta segunda-feira, Rui Moreira respondeu afirmativamente à pergunta do candidato do PSD, mas com condições.

"Se o engenheiro Vladimiro Feliz for eleito presidente e precisar de um vereador da Cultura, e se garantir autonomia e os recursos que nós temos disponibilizados para a Cultura, eu estou disponível, porque não queria que a cultura no Porto acabasse. Portanto, ele pode contar comigo para isso", atirou Rui Moreira, durante uma arruada na freguesia do Bonfim, esta segunda-feira.

Já Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, disse, em entrevista ao Expresso, que se candidata "para ser Presidente, não para ser vereador de Rui Moreira" e diz que, caso seja eleito vereador, assumirá o cargo, mas sem pelouro. "Se for eleito, será a maior honra da minha vida", afirmou.