Rio acusa Costa líder do PS de “desmentir” Costa primeiro-ministro sobre refinaria de Matosinhos

O presidente do PSD acusou esta segunda-feira António Costa de, enquanto líder do PS, ter desmentido no domingo o que disse enquanto primeiro-ministro sobre o encerramento da refinaria de Matosinhos, porque “para ele vale tudo para ganhar eleições”.

Num comício em Matosinhos, Rio disse que iria usar uma cábula para não se enganar e citou declarações de António Costa, feitas em maio de 2021 sobre o mesmo assunto, segundo as quais o primeiro-ministro terá dito que o encerramento da refinaria de Matosinhos era “um enorme ganho para a redução de emissões”.

“Ontem veio na qualidade de secretário-geral do PS desmentir formalmente o primeiro-ministro António Costa, foi isso que ele ontem veio aqui fazer”, acusou.

No domingo, também num comício em Matosinhos, Costa considerou que “era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade” como a Galp demonstrou no encerramento da refinaria de Matosinhos, prometendo uma “lição exemplar” à empresa.

“Eu não sei qual é a lição exemplar que o secretário-geral do PS António Costa quer dar à Galp que o primeiro-ministro António Costa, em maio, não deu”, criticou o líder do PSD.

Para Rio, “o PS tem consciência de que as eleições autárquicas lhe podem correr mal, quando um homem experiente como o dr. António Costa mente desta forma tão descarada no mesmo sítio no mesmo espaço de quatro meses”.

“Para ele em eleições vale tudo, desde que renda votos ao Partido Socialista”, acusou.

Com ironia, o presidente do PSD deixou ainda um conselho ao PS para a noite eleitoral do próximo domingo.