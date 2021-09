Da entrevista à Renascença ao “tatatatata”. As linhas vermelhas de Rio para o futuro

Rui Rio colocou o seu futuro como líder do PSD nas mãos do eleitorado. O mesmo é dizer no resultado que o partido alcançar no próximo domingo.

Entrevistado esta segunda-feira pela Renascença, o presidente do PSD garantiu que não se demite, seja qual for o resultado, mas se a votação for a mesma ou ficar abaixo de 2017, Rio admite não se recandidatar.

"Só tenho uma meta na minha cabeça naquilo que me possa fazer não ficar: é fazer igual ou pior, ou muito pouquinho melhor", disse o líder social-democrata.

“Se houver uma descida ou ficar igual é mau”, rematou Rio.

Mas o assunto do dia foi, ainda, a promessa de António Costa de dar uma “lição exemplar” à Galp pelo que disse ser a insensibilidade revelada pela empresa no processo que culminou com o encerramento da refinaria de Matosinhos que lançou no desemprego 500 trabalhadores diretos e cerca de mil indiretos.

Rio aproveitou a deixa para, precisamente numa ação de campanha em Matosinhos, dizer que este foi o episódio em que Costa, líder do PS, desmentiu “formalmente” Costa primeiro-ministro que, em maio, apontou o fecho da refinaria de Matosinhos como “um exemplo dos desafios que se colocam no domínio ambiental e que exigem um pilar social forte na Europa para a criação de oportunidades de emprego”.

“O PS tem consciência de que as eleições autárquicas lhe podem correr mal, quando um homem experiente como o dr. António Costa mente desta forma tão descarada no mesmo sítio no mesmo espaço de quatro meses”, acrescentou Rio.

Bazuca ou metralhadora?

Certo é que, da esquerda à direita, o coro de críticas foi sempre a subir.

Antes desta ação de campanha em Matosinhos, Rio apelidou o primeiro-ministro e líder socialista de “metralhadora”.

A frase parecia engatilhada desde que começaram a surgir as acusações de Costa está a usar a ‘bazuca’ europeia para fazer campanha.

Para o líder social-democrata, Costa já não é uma bazuca que dispara “tiro a tiro”, mas uma metralhadora. Fazendo uso de dotes onomatopaicos, Rio levou o exemplo ao limite da demonstração para que não restassem dúvidas.