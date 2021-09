Chega e negacionismo? "Não sei absolutamente nada", garante André Ventura

O presidente do Chega, André Ventura, disse esta segunda-feira, em Santarém, que não é negacionista da Covid-19 e que vai chamar ao parlamento os responsáveis pela segurança interna para saber se existe, de facto, uma tentativa de “incriminar” o partido.

André Ventura respondia aos jornalistas no final do almoço-comício realizado esta segunda-feira em Santarém, no qual o vice-presidente António Tânger Correia afirmou ir revelar “um segredo de Estado”, o de que foi criado um “grupo de trabalho entre as secretas e a Polícia Judiciária para incriminar o Chega” numa alegada ligação aos negacionistas, que têm atacado figuras como o coordenador da ‘task force’ da vacinação contra a Covid-19 e o presidente da Assembleia da República.

“Não sei absolutamente nada”, começou por afirmar André Ventura, assegurando que nem ele nem o partido são negacionistas e que as manifestações que organizam são suas, não patrocinando as de outros.

“Não sei se alguém nos quer incriminar ou não. Se for, é muito grave”, declarou acrescentando que, com a informação dada esta segunda-feira por Tânger Correia, vai “procurar chamar ao parlamento quer a liderança da segurança interna, quer os Ministérios envolvidos, para saber se, de facto, há alguma tentativa do Governo de incriminar o Chega falsamente e de forma forjada ou falsa”.