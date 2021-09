Bloco afirma que "mudança em Lisboa" atinge-se sem maioria absoluta do PS

A coordenadora do BE defendeu este sábado que os últimos quatros anos "mostraram que é onde acaba a maioria absoluta do PS que começa a mudança" em Lisboa, pretendendo no próximo mandato avançar na habitação, onde "o PS travou".

No Largo de São Carlos, em Lisboa, a caravana da campanha autárquica do BE promoveu esta tarde um comício distrital, que juntou os candidatos do partido às autarquias deste distrito, entre os quais a cabeça de lista a Lisboa, Beatriz Gomes Dias.

A fechar a ronda de discursos, a coordenadora do BE, Catarina Martins, trazia uma mensagem clara sobre a corrida eleitoral na capital, onde o BE assinou há quatro anos, para o mandato que agora termina, um acordo pós-eleitoral para a governação da cidade com o autarca socialista, Fernando Medina.