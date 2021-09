De Lisboa a Faro. A paixão do PS pela habitação "digna" e as rendas acessíveis

A habitação é uma das prioridades do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem sido uma das bandeiras dos discursos do PS no período de campanha oficial das autárquicas e esta quinta-feira não foi exceção, quer em Lisboa quer em Faro, os dois concelhos onde António Costa marcou presença esta quinta-feira como secretário-geral do partido.



Ao lado de Medina, em Lisboa, na apresentação da comissão de honra do recandidato à Câmara, Costa colocou à cabeça das prioridades do autarca a "habitação acessível", a que, precisamente, o PRR pode dar resposta através das "verbas complementares" colocadas" à disposição de todos os municípios".

Essas verbas são as que Costa aconselha que sejam "mesmo aproveitadas por todos os municípios", elogiando Fernando Medina por definir como "prioridade a aposta na criação de arrendamento acessível para a classe média e em particular para as novas gerações", concluindo que "esse dinheiro não vai ser mal empregue, vai ser mesmo empregue para o que é necessário fazer que é habitação acessível para as jovens gerações".

Habitação e classe média

O PS virou o discurso para esse centro onde tradicionalmente se ganham eleições. Já na quarta-feira, em Coimbra, Costa tinha feito a síntese desta ideia com o adágio popular "quem casa quer casinha". E Fernando Medina a seguir a mesma linha de conversa.

No Páteo da Galé, em pleno Terreiro do Paço, em Lisboa, falou para essa fatia social, chamando-a no plural, as "classes médias", onde colocou os considerados heróis da pandemia, os "enfermeiros, professores, técnicos da informática, os técnicos da proteção civil" ou os "bombeiros e a polícia", agradecendo a todos eles, mas concluindo que o "agradecimento não fica completo se não se for capaz de lhes assegurar aquilo que é fundamental, o acesso a uma habitação digna".

O autarca reforçou a ideia dizendo que "é uma novidade para muitos, são precisamente esses os nossos trabalhadores da classe média, é essa verdadeiramente a classe média em Portugal, aqueles que vivem do seu trabalho , que vivem do seu rendimento, que precisam de ter uma política de habitação pública num momento em que no mercado não se encontram casas aos preços que as pessoas possam pagar".