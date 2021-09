Braga. "Ambiente de medo" pela pandemia não parou transportes públicos, elogia Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa sublinhou o esforço e empenho dos trabalhadores dos Transportes Urbanos de Braga (TUB), que, mesmo em contexto de pandemia, continuaram a servir o concelho.

De visita à cidade de Braga na campanha para as autárquicas, esta sexta-feira, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa sublinhou “o papel, a ação, o esforço e o empenho diário dos trabalhadores dos Transportes Urbanos de Braga”.

“Quando existiam todas as exigências e apelos para que ficássemos em casa, houve alguém que não parou. Isto leva à necessidade de valorização de quem continuou a laborar independentemente da pandemia, quando existia um ambiente de medo”, afirmou.



O líder comunista salientou, por outro lado, uma questão que diz ser "fundamental": "na sequência da intervenção e da proposta do PCP na Assembleia da República, [Braga] beneficiou do programa de redução tarifária, o que permitiu baixar as tarifas praticadas em mais de 30%. Esta é uma medida estrutural que teve impactos muito positivos aqui na região”. Além disso, os estudantes até ao 12º ano passaram a ter acesso a passe gratuito".