​Será o PS capaz de vencer no "Cavaquistão"?

“Era um antigo hospital, lembro-me até da transferência, foi da construção da nossa responsabilidade, com a assinatura do arquiteto Gonçalo Byrne”, recorda Fernando Ruas no local onde acedeu ser entrevistado pela Renascença.



Os mais novos não se recordarão que a unidade hoteleira Pousada de Viseu foi um antigo hospital, mas Fernando Ruas que foi presidente da Câmara de Viseu durante 24 anos, lembra-se de todo o processo de mudança. E acredita que é o passado como autarca que se reflete no seu lema: ‘Confiança’.

“Não tive hesitação nenhuma em escolher esta lema, ‘Confiança’, e eu quero que os eleitores tenham confiança no autarca que conheceram durante 24 anos, um autarca como o algodão, sem enganar, eles sabem o que fiz, e que não fosse um salto para o desconhecido, podem avaliar o passado e fazer uma escolha sem hesitações”, considera Fernando Ruas, que assume ainda que se fizer uma análise comparativa do que faz na atividade parlamentar e na atividade executiva, “com certeza que prefiro a atividade executiva”.

Sem hesitações, o candidato do partido socialista, João Azevedo, acedeu ao convite do líder do partido, António Costa, para candidatar-se à Câmara de Viseu. Antes, a ideia nunca lhe tinha passado pela cabeça.

“Nunca tinha pensado ser presidente da Câmara de Viseu, foi a partir do momento em que António Costa me convidou para essa missão, sinto-me bem preparado, tenho uma equipa maravilhosa, com percurso académico e profissional à vista de toda a gente, é uma candidatura muito aberta”, defende o candidato socialista.

João Azevedo realça ser “uma missão importante para ajudar Viseu a ser um território mais forte”. E aponta críticas ao seu principal adversário. “Tenho consciência que hoje a política não se faz sentado no Rossio à espera que tudo aconteça, Viseu precisa de toda a gente, do apoio do governo, do poder suprarregional, do poder da Europa, nós estamos a anos-luz à frente da candidatura da oposição, porque representa políticas do passado, gestão e modelos do passado, uma disputa pequenina e Viseu é muito mais do que isso”, acusa.

“Em condições normais eu não estava aqui”

Fernando Carvalho Ruas, 72 anos, natural de Viseu, economista de formação, deputado na Assembleia da República, foi presidente da Câmara de Viseu entre 1989 e 2013. Assume-se como militante do PSD, desde sempre.

Voltar às lides autárquicas foi inesperado. “Não estava à espera, em condições normais eu não estava aqui, se não fosse a fatalidade que aconteceu ao Dr. Almeida Henriques, com certeza ele seria o candidato e eu continuaria na Assembleia da República. Eu candidato-me porque fui solicitado e depois para além das estruturas do partido, recebi centenas de mensagens de viseenses que me pediram para regressar à câmara.”