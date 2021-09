“Se o PSD decide manter este líder, o Chega tem de assumir o lugar de principal partido da oposição”

O líder do Chega, André Ventura, não afasta um cenário de entendimento com o PSD em Lisboa nas eleições autárquicas e aponta como objetivo chegar aos 5% ou mesmo 8% no total nacional. Em entrevista à Renascença, Ventura assume ainda que será difícil a prazo firmar um acordo com o actual PSD e "com este estilo frouxo de Rui Rio ainda bem que não há acordo nenhum", a quem pede mais combatividade.

Esta decisão do Ministério Público para ilegalizar atos políticos do Chega desde setembro de 2020 veio atrapalhar a campanha eleitoral do partido ou até serviu que nem ginjas para uma certa vitimizaçao que pode trazer votos?

Evidentemente, ficámos preocupados. Quero deixar o esclarecimento, ao contrário do que vi escrito em muita imprensa, o Ministério Público nunca diz que o Chega está ilegal, nem nunca pede a invalidade de todos os actos políticos. O que pede é que não seja permitido que as alterações estatutárias e apenas essas feitas no congresso de Évora [realizado em setembro de 2020] possam ser admitidas, a nosso ver erradamente, porque ficou claro para os militantes que íamos alterar estatutos, desde logo porque as moções ou são estatutárias ou políticas. O que está em causa é: as alterações dos estatutos feitas em Évora não serem admissíveis, o que faz o partido juridicamente ter de adaptar a estrutura que tinha antes do congresso de Évora à nova situação. Não vou dizer que não é uma situação difícil , porque obriga-nos a uma série de mudanças, por exemplo, não havia secretários-gerais, foi uma figura criada no congresso de Évora, e os secretários-gerais tomaram uma série de actos..

...tudo isso teria de ser anulado?

Teria de ser pelo menos reenquadrado e isso não nos traz nenhuma vantagem, pelo contrário. Se me pergunta se isto é perseguição do Ministério Público, vamos lá a ver, o Ministério Público, quero acreditar, está a defender a legalidade. Acho que está errado neste aspecto concreto, mas vamos contestar junto do Tribunal, é isso que temos de fazer. O 'timing' é o melhor? Não é, de facto, mas não podemos pedir aos procuradores ou aos magistrados 'espera aí que agora há eleições' daqui a dois dias ou daqui a cinco ou daqui a dez. levo isto com alguma naturalidade, reconheço que é um momento difícil, podemos ser obrigados a fazer um congresso extraordinário que é logisticamente e politicamente inadequado para o partido, neste momento, e desajustado, mas vamos contestar. Não me faz sentido nenhum, por causa de uma convicatória, de que nenhum militante se queixou, vir o Ministério Público vir dizer que agora os actos têm de ser anulados.

Fale-me da meta eleitoral com que sonha para o Chega, que resultado eleitoral gostava de atingir nestas eleições autárquicas?

O Chega vem do nada, com um crescimento abrupto muito grande, primeiro com a entrada no parlamento e depois com sondagens muito fortes, mas que nós temos que nos manter ligados à terra. Temos um deputado na Assembleia da República, portanto, por muito que as sondagens nos coloquem nalguns lugares cimeiros, temos um deputado. Tenho sido ambicioso, mas também tenho pedido ao partido que olhe para a especificidade que a eleição autárquica tem.

Que não é a mesma das presidenciais?

Evidentemente, é aí que quero chegar. Nas presidenciais escolhem-se personalidades, figuras e aí os portugueses escolheram, deram-me uma votação massiva, mas não podemos ligar eleições presidenciais com autárquicas.

Pode encolher o resultado nas autárquicas?

Nem sequer é encolher, porque não acho que o resultado das presidenciais se possa dizer que é um resultado partidário, é um resultado de uma figura que é líder de um partido, que teve o apoio do partido, um apoio fundamental, mas não devemos misturar as duas eleições. Quero ser terceiro e tenho estabelecido para o partido ser terceiro na noite eleitoral porquê? Porque sistemática e consolidadamente desde há quatro, cinco meses para cá, as sondagens colocam-nos em terceiro lugar, às vezes em quarto, com o Bloco de Esquerda na disputa. Não vou ser irrealista e dizer que quero ter mais mandatos do que o PSD ou mesmo do que o PCP, que tem autarcas em terras muito pequeninas há trinta anos. Quero mais votos. Queremos mostrar que estamos implantados em todo o território nacional, quero ter autarcas praticamente no país todo, dar voz às populações, aprender o que é a proximidade com as populações, porque o Chega ainda não tem isso, tem uma ligação ainda muito nacional, quase mediática com as populações. Por outro lado queremos ser terceira força política em número de votos. Quando se fizer a contagem da noite eleitoral em número de votos o que quero é: infelizmente e aparentemente o PS ficará em primeiro lugar, em segundo o PSD e em terceiro o Chega.

Aponta para que percentagem?

Gostaria de ter um número entre os cinco e os oito por cento nestas eleições autárquicas a nível nacional, estou a falar de votos totais. Sei que há zonas no Alentejo, no Algarve, em Setúbal, eventualmente à volta de Lisboa, onde vamos ter, provavelmente, 12%, 13%, 14%, 15%.

Estamos a falar de que autarquias?

Loures, por exemplo, Sintra vamos ter um bom resultado, também, Cascais, também, no Alentejo, no interior, onde sou candidato, em Moura [à Assembleia Municipal], estou convencido que vamos ter um excelente resultado, em Mourão, também, em Serpa, em Reguengos, em Sesimbra, no Algarve acho que vamos ter excelentes resultados em grande parte das cidades algarvias. Agora, isto depois é contado e há zonas onde temos mais dificuldade, temos de reconhecer isso. Há zonas onde o eleitorado de direita se divide mais entre o Chega, o PSD e o CDS.

No ínicio do verão dizia que conseguia tirar metade do eleitorado ao PSD. Esse é um objectivo para o Chega?

Não é pelo PSD. O que temos visto é que Rui Rio não é capaz de fazer oposição à direita e o que sinto muitas vezes, quer com o Chega, quer com o CDS, quer com o PSD, é que muita gente me diz na rua, tal como deve dizer ao Francisco [Rodrigues dos Santos, líder do CDS] e ao Rui Rio 'eh pá, nós queremos uma oposição, mas essa oposição não existe'. Portanto, quem é que tradicionalmente devia ter a responsabilidade principal de líder da oposição? É Rui Rio. Ora, Rui Rio, neste momento, não sabe fazer esse papel, ou não quer. Não sabe ou não quer, porque reconheço-lhe competência. Quando é assim, só temos uma hipótese: se o PSD decide manter este líder e é legítimo que o faça, então o Chega tem de, progressivamente, assumir o lugar de principal partido da oposição. Neste momento isso é irrealista? Já vi sondagens em que o PSD está com 22% e o Chega com 10%. Estamos a 12 pontos do PSD, não é assim tão irrealista. Existimos há dois anos e meio, o PSD está nas televisões portuguesas há quarenta. Acredito que conseguiremos em dois, três, quatro, cinco anos ultrapassar o PSD e esse não há dúvidas é o nosso grande objectivo, ser o principal partido da oposição ao PS.

Gostava de ter tido Suzana Garcia, a candidata do PSD à Amadora, como candidata do Chega, a esta ou a outra autarquia?

Estou muito contente com o meu candidato à Amadora, foi meu vice-presidente, o José Dias, tem uma ligação à polícia extraordinária, líder do sindicato das polícias, com um conhecimento do terreno extraordinário e um homem combativo. Se me perguntasse se gostava que a Suzana Garcia estivesse no Chega, acho que a Suzana Garcia pensa como o Chega em muitas coisas, tem convicções próximas do Chega, só está no PSD, provavelmente, porque lhe dá mais jeito...

...porque não conseguiu trazê-la para o Chega...

Mas eu vou dar uma má notícia à doutora Suzana Garcia: eu vivi aquilo que ela está a viver no PSD e vivi com muito mais impacto, até, pelo impacto e a pressão, porque eu já era dirigente do PSD. Ao contrário da Suzana Garcia eu já tinha um caminho feito no PSD de dirigente, quer a nível distrital, quer a nível nacional, fui conselheiro nacional, tinha sido dirigente da juventude [JSD] e sei o que passei, mas não me arrependo. Foi o ter sido candidato a Loures, com tudo o que aconteceu relacionado com a minha candidatura a Loures, que permitiu perceber que o PSD já não dava. Foi em Loures que nasceu o Chega. É por isso, talvez, que, em algumas sondagens nos dêem à frente do PSD em Loures. As pessoas perceberam que o percurso que tínhamos de rutura este PSD já não era capaz. Acho que a Suzana Garcia vai perceber que o PSD não é o caminho, como eu percebi e cedo ou tarde vai juntar-se ao Chega. Acho que é isso que vai acontecer. Pode resistir e dizer que não quer e é legítimo, mas acho que o caminho natural dela será cedo ou tarde próxima do Chega, porque ela defende o que o Chega defende.

Vai convidá-la a prazo para se aproximar?

Não é preciso convidá-la, acho que acontecerá naturalmente.

Considera Nuno Graciano um bom candidato a Lisboa? Tem mostrado diversas fragilidades, desconhecimento sobre a cidade em diversas ocasiões, ou acha que é óptimo?

Se não achasse não o tinha convidado.

Acha que dá para o Chega ter um bom resultado?

Acho que sim, vamos ver. Sei que as sondagens neste momento não nos são o mais favorável possível, começaram muito altas, estão a baixar. O Nuno tem duas coisas que admiro muito, é uma pessoa de conversa terra a terra, muito prático e muito directo. Quando ando com ele na rua vejo a simpatia que há entre ele e as pessoas. É uma pessoa humilde, não se importa de aprender e que quer aprender para poder responder a esses problemas. Acho que é umafigura diferente do político de carreira e eu no Chega gosto de fazer coisas diferentes. Já foi de tudo, já foi apresentador de televisão, já foi empresário, já esteve desempregado, é pai de quatro filhos, é um homem que teve de lidar com dificuldades na vida, teve o sucesso e a derrota, são as pessoas que eu gosto.

Porque é que o André Ventura não se candidatou a Lisboa?

Os nossos opositores mais não fazem do que dizer que o Chega é um partido de um homem só. Se me candidatasse a Lisboa que mensagem passaria eu ao país? O partido tem de apostar noutras caras e tem de desdobrar-se noutras caras.

Ou o resultado em Lisboa não seria aquele que desejaria?

Se fosse eu o candidato não sei como seria, se seria melhor ou pior do que o Nuno Graciano, vamos ver na noite eleitoral, o que sei é isto: era momento de desdobrar os rostos no Chega, ou seja, um partido que será hoje o terceiro em número de militantes, que tem o crescimento que tem que o colocam em terceiro lugar, que comeu o CDS, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda, na maior parte das sondagens, então e o líder é que tem de ser o rosto de todas as acções? O líder é mediático por força daquilo que fazia antes e o percurso que teve na política, mas é tempo de o partido apresentar novos rostos. O crescimento que o Chega tem nunca vi em nenhum partido em Portugal, honestamente.

Mas a dada altura isso também tem um limite, estagna.

Acredito que sim, mas só o que já crescemos vai precisar num determinado momento de reconfiguração. A partir de dia 27, provavelmente se tudo correr coo o esperado, nós teremos centenas de autarcas pelo país todo, deputados municipais, membros de freguesia, Assembleias de freguesia e vereadores, já não está láo André Ventura. Aquelas pessoas são a ligação às pessoas. O partido que sonhei não é um partido de protesto como o Bloco de Esquerda, é um partido de implantação local como o PSD e o PS. O Bloco de Esquerda vai a 115 câmaras e tem 25 anos e nós vamos a 220 sozinhos, sem uma única coligação em qualquer parte do país. Queremos ser esse partido local e tínhamos essa responsabilidade. Os resultados vão ser o que eu quero? Provavelmente não.