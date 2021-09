PS, PSD e BE elogiam resultados da vacinação mas insistem na responsabilidade individual

Em comum, perante os jornalistas, estes três deputados em representação dos três maiores partidos portugueses defenderam o levantamento das restrições com a manutenção das medidas de proteção individual, embora o social-democrata Ricardo Batista Leite e o bloquista Moisés Ferreira tenham também pressionado o Governo no sentido de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) começar a recuperar a resposta a outras doenças secundarizadas nos períodos mais graves de pandemia.

Estas posições foram transmitidas pelos deputados Pedro Cegonho (PS), Ricardo Batista Leite (PSD) e Moisés Ferreira (Bloco de Esquerda) no final da reunião do Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução da situação epidemiológica em Portugal.

PS, PSD e BE elogiaram, esta quinta-feira, os resultados do processo de vacinação para o controlo da Covid-19, defenderam o levantamento de restrições, mas insistem que se mantenha a responsabilidade individual para travar a propagação da doença.

Pedro Cegonho, membro do Secretariado Nacional do PS, observou que a reunião desta quinta-feira do Infarmed decorreu “num clima diferente das anteriores”, em que havia alguma imprevisibilidade sobre a evolução da pandemia, e acentuou que o país vive no presente um momento de “confiança” no combate à Covid-19.

“Há uma correlação entre uma alta vacinação e o baixar dos índices de transmissão. Este esforço nacional conjunto o PS agradece a todos os portugueses pelo facto de terem aderido massivamente ao plano de vacinação”, declarou o dirigente socialista.

Para Pedro Cegonho, o país entra agora “num momento de transição, onde os apelos à responsabilidade individual e à cidadania voltam a ser a principal arma de controlo e combate à pandemia”.

“Vivemos tempos de confiança com o retomar da vida económica e social. No entanto, terá de haver uma monitorização permanente da situação epidemiológica”, acentuou, insistindo, novamente, na questão das medidas de proteção individual e na “adaptação das organizações à realidade que se for vivendo ao longo do tempo”.