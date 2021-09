BE apresenta projeto de acesso a apoios extraordinários para desempregados e trabalhadores independentes

Esta sexta-feira, o Bloco de Esquerda (BE) vai apresentar no Parlamento um projeto de resolução que visa garantir o acesso aos apoios extraordinários por parte de desempregados e trabalhadores independentes.



O partido quer, nomeadamente, que o Governo retome e prolongue até ao final do ano, a apoio extra ao rendimentos dos trabalhadores, sem que tenham de apresentar condição de recursos, e que tenham direio ao que lhes era pago na prestação que terminou.

Mas os bloquistas não ficam por aqui.

Querem o prolongamento até final do ano do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego, cujas prestações cessem, e que sejam retomados o Apoio Extraordinário à Redução Económica de Trabalhador Independente.

O BE lembra que há milhares de pessoas em situação aflitiva. E é por isso que avança esta sexta-feira com o projeto de resolução.