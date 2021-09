Ameaçada de morte, líder do PAN faz queixa ao Ministério Público

Numa sequência de publicações no Twitter , a deputada do partido Pessoas-Animais-Natureza divulgou alguns dos ataques de que foi alvo, admitindo não compreender "como é que alguém se sente no direito de ofender e ameaçar outra pessoa, pelo simples facto de estar na política e de defender as causas em que acredita."

"És uma vergonha". "Metes nojo". "Vadia". "Mete-te a pau com o que dizes senão vais ser morta". Estes são alguns dos insultos e ameaças que a líder do PAN foi alvo nas redes sociais. Inês de Sousa Real vai apresentar uma queixa no Ministério Público (MP).

"Aceito e respeito quem tem ideias diferentes das minhas e do partido que represento, debatendo-as de forma séria e respeitadora, mas não aceito, nem tolero de forma alguma que alguém se sinta no direito de me ameaçar, ofender ou até procurar coagir", vincou Inês de Sousa Real.

A deputada, que foi eleita porta-voz do PAN em junho no último congresso do partido, prometeu ainda que as ameaças não cumprirão o objetivo: o medo.

"Não só não me calarei, como não serei eu a ter cuidado com o que digo, porque digo e defendo aquilo em que acredito sempre dentro do espectro democrático e do respeito pelos demais", disse a deputada.

Na mesma sequência de tweets, Inês de Sousa Real informou que as mensagens recebidas vão ser "devidamente encaminhadas para o Ministério Público, pelas injúrias, ameaças e tentativa de coação, não apenas na minha qualidade de cidadã, mas também como alguém no exército de um cargo político, circunstância agravante".