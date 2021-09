Rui Rio diz que parecer dos juizes conselheiros é "triste e desolador"

Ru Rio classificou como "triste e desolador" o parecer negativo dos juízes conselheiros sobre a proposta de mudança do Tribuna Constitucional para Coimbra.

Numa iniciativa de campanha do PSD para as Autárquicas 2021, em Aguiar da Beira, esta quarta-feira, o líder social-democrata criticou o "centralismo", que lamentou não ter sido deixado para trás depois do 25 de abril,

"Antes do 25 de abril é que que se dizia que se ia à província. Tudo fora de Lisboa era província", apontou, em declarações aos jornalistas.

Acompanhado de Álvaro Amaro, José Silvano, Carlos Peixoto, o líder do PSD acelerou o passo, debaixo de chuva, uma visita rápida a Aguiar da Beira, onde se recandidata Fernando Andrade, que foi autarca durante 16 anos, mas teve de abandonar em 2013, devido à limitação de mandatos.



Já mais tarde, em Figueira de Castelo Rodrigo, Rui Rio voltou a insistir nas críticas ao parecer negativo dos juízes conselheiros acerca da transferência das sedes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra.

"“Se é desprestigiante tirar o TC de Coimbra, então o que pensarão de Figueira de Castelo Rodrigo?”, afirmou.

“Estas zonas vão definhar cada vez mais e não temos uma notícia muito boa, a maioria dos juízes do tribunal constitucional considera que tirar o TC de Lisboa e colocar em Coimbra é desprestigiante.", acrescentou Rui Rio.



Se há discriminação a fazer, diz Rui Rio é a favor dos que mais precisam: “E precisam mesmo, ando na rua a ver, não tenho dúvidas das dificuldades, cada vez têm menos, temos de olhar para o interior com outros olhos e cima de tudo coragem".