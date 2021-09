Juízes do Tribunal Constitucional não querem ir para Coimbra

Os juízes do Tribunal Constitucional (TC) não concordam com a transferência daquele órgão para Coimbra e consideram mesmo que pode contribuir para “desprestigiar” aquele tribunal. É o que dizem no parecer enviado ao Parlamento a propósito do projeto de lei do PSD que propõe essa mudança e que é debatido esta quinta-feira.



“Num país com uma tradição antiga de centralismo, em que os órgãos de soberania sempre tiveram a sede em Lisboa, a transferência da sede do Tribunal Constitucional contribuirá, certamente, mais para desprestigiar o órgão do que para criar uma ‘nova centralidade’ fora da capital”, escrevem no parecer entregue à comissão de Assuntos Constitucionais.

“Seria tratar um órgão de soberania com lugar cimeiro na Constituição como mero instrumento de prossecução de políticas públicas de ‘deslocalização’, sacrificando-se, irremediavelmente, o valor simbólico inerente à presença dos poderes do Estado, na sua esfera e especificidade próprias, na capital do país – sendo o TC, aliás, aquele que mais direta relação tem com os órgãos de soberania que exercem as funções política e legislativa”, continua o parecer.

Além do TC, também o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais discorda do projeto de lei do PSD. No seu parecer, este Conselho Superior lembra que a mudança de instalações proposta também irá implicar a transferência da sede do Supremo Tribunal Administrativo (STA).