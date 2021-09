"Coligação histórica". ​Sousa Real e Costa juntos no arranque da campanha em Aveiro

Foi a noite em que António Costa e Inês Sousa Real estiveram juntos, lado a lado, na mesma sala, com dirigentes de ambos os partidos presentes, e não se ouviu falar de Orçamento do Estado (OE). Foi esta terça-feira em Aveiro, na apresentação do candidato da coligação "Viva Aveiro", que reúne PS e PAN na mesma lista e boletim de voto para as eleições autárquicas de 26 de setembro.



No Centro de Congressos, num auditório à pinha e a jogar no limite do distanciamento social imposto pela Direção-Geral da Saúde por força da pandemia, centenas de pessoas assistiram ao arranque da campanha oficial com as habituais bandeirinhas e Costa a entrar ao som de uma das áreas mais conhecidas da ópera Turandot.

Não se falou de Orçamento, mas, antes, de uma "coligação histórica", de um "ciclo novo", segundo a porta-voz do PAN, nesta frente que se juntou para arredar "a política desastrosa de Ribau Esteves", o social-democrata que se recandidata à presidência da câmara de Aveiro.

Sendo parceira do PS e do governo nas negociações do OE que já decorrem, Sousa Real preocupou-se em não hostilizar o líder socialista e primeiro-ministro que estava sentado ali mesmo à sua frente.

Meio a medo e a rir-se só ensaiou um "repto ao governo" já várias vezes lançado pelo PAN de existir ligação por ferrovia "em Aveiro e em todas as capitais de distrito", referindo que "evidentemente" não podia "deixar de referir", quase pedindo desculpa por fazê-lo.

Foi para Inês Sousa Real a "segunda saudação" de António Costa quando o secretário-geral do PS começou a falar da tribuna no centro de congressos, fazendo questão de referir a micro-extensão desta parceria autárquica, sendo "Aveiro um dos três municípios do país onde o PS e o PAN estão coligados", sendo os outros dois Cascais e Funchal.

Carregando na cortesia, o líder socialista falou da candidatura PS/PAN em Aveiro como "um excelente exemplo daquilo que é a natureza própria do poder local democrático".

Costa assume diferenças entre os dois partidos, mas "para lá das divergências ideológicas, do posicionamento diverso que cada partido tem, o que conta mais numas eleições locais são mesmo os interesses daquela terra, daquelas populações", rematando com um "muito obrigado Inês, muito obrigado ao PAN por esta disponibilidade, por esta coligação".

Sermão de Costa aos que se irritam "muito" quando fala de PRR

Costa entrou na velocidade de cruzeiro, repetindo o discurso sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que tem feito um pouco por todo o país e que tem provocado uma chuva de críticas à esquerda e sobretudo à direita, com o PSD à cabeça, alegando que o líder do PS está a usar o plano como propaganda eleitoral.

A essas acusações o secretário-geral socialista responde que sabe que "há quem se irrite muito" quando fala do PRR, mas Costa avisa que "é preciso que não se irritem, porque o Plano de Recuperação e Resiliência não é um plano do PS, não é um plano do PAN, é mesmo um plano do país, que hoje está disponível para todos os portugueses, para todas as empresas, para todos os municípios, para todas as universidades, para todas as IPSS".