Relação confirma condenação de Ventura por insultos a família do bairro Jamaica

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso interposto de André Ventura à decisão de primeira instância, de 24 de maio, em que o líder do Chega foi condenado por ofensas à honra e à imagem no caso da família Coxi, residente no bairro da Jamaica.

O caso surgiu num debate entre Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa para as eleições presidenciais em que o líder e deputado único do Chega apelidou a família em questão de "bandidos" e "bandidagem".

O líder do Chega aproveitou a ocasião para acusar Marcelo de preferir confraternizar com “bandidos” em vez de visitar os agentes policiais agredidos dias antes, durante confrontos com habitantes do bairro da Jamaica.

Na altura, também o Chega foi condenado por ter publicado no Twitter uma foto da família de sete pessoas, entre elas uma criança de três anos, com o Presidente da República, opondo-a a uma outra de Ventura com membros do Movimento Zero e legendando: "Eu prefiro os portugueses de bem."