Conseguirá a CDU reconquistar Almada ao PS depois do "adormecimento"?

Inês de Medeiros nem sequer pensa na hipótese de perder a Câmara de Almada, que arrebatou à CDU há quatro anos, por 413 votos. Maria das Dores Meira, impedida de se recandidatar em Setúbal, quer recuperar um dos bastiões comunistas na Margem Sul do Tejo.



A autarquia de Almada foi perdida para o PS pelo "adormecimento" em que a CDU caiu, ao fim de tantos anos no poder, admite Maria das Dores Meira em entrevista à Renascença. Acusa Inês de Medeiros de nada ter feito pelo concelho no último mandato: "não fez um parque verde, uma escola, um centro de saúde, uma urbanização nova".

Por seu turno, Inês de Medeiros, a independente que se recandidata pelo PS, responde com o que considera ser o trabalho realizado, o dinamismo e o esforço de requalificação em diversas áreas, além do lançamento de projetos estruturantes.

As duas candidatas destacam-se no conjunto de sete que concorrem à presidência do oitavo concelho mais populoso do país. Disputam o lugar, mas podem precisar de ajuda para governar. Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Nuno Matias, do PSD, agora a liderar uma coligação à direita, podem ter uma palavra a dizer na definição de maiorias em Almada. Que nunca será feita com o PS e a CDU, palavra de Maria das Dores Meira.

No dia 26, serão os almadenses a decidir. Seja qual for a vencedora, tem muito trabalho pela frente. Almada ganhou mais 3.400 habitantes na última década, mas há milhares que não sabem o que é uma habitação com condições mínimas de dignidade, sobrevivendo em bairros de barracas. E todos se debatem com problemas de mobilidade, dentro do concelho ou para chegar à “outra banda”, Lisboa.

Por outro lado, todos os candidatos se mostram empenhados em contribuir para que Almada se afirme cada vez mais na Área Metropolitana de Lisboa e no país. Com o potencial turístico, a liderança na área científica, tecnológica e de inovação, com a Universidade Nova e a captação de investimento.