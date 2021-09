Siza Vieira. “Despeço-me do meu mestre e amigo”, um exemplo de “cortesia”

O ministro de Estado e da Economia salientou a forma como Jorge Sampaio exerceu funções políticas, destacando a sua "cortesia" e "elegância".

"Despeço-me hoje de Jorge Sampaio chefe de Estado, presidente da Câmara de Lisboa e deputado, mas também de despeço de alguém que foi meu mestre, meu amigo, com quem me habituei a servir a causa pública, procurando seguir sempre o seu exemplo de integridade e cortesia no trato político", declarou Pedro Siza Viera.

O ministro fez uma breve declaração aos jornalistas à saída do velório, no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, depois de ter cumprimentado a família de Jorge Sampaio.

"Sei que a memória de Jorge Sampaio vai ficar connosco para sempre" acrescentou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, receberam hoje o cortejo fúnebre do antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, em Belém, pelas 11h10.



O velório no Picadeiro Real, em Belém, está aberto ao público entre as 12h00 e as 23h00 de hoje.



Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.