Sampaio da Nóvoa. Sampaio, "um grande e imenso senhor da liberdade"

O antigo candidato presidencial António Sampaio da Nóvoa recordou Jorge Sampaio como "um grande e imenso senhor da liberdade" e "um grande humanista".

"Estamos a homenagear um grande humanista, um homem com uma profunda visão do mundo, que olhava para o mundo do presente e para o mundo do futuro", afirmou Sampaio da Nóvoa, em declarações aos jornalistas, depois de ter passado pelo velório do antigo Presidente da República, que decorre hoje em Lisboa.

Sampaio da Nóvoa, que disputou as eleições presidenciais de 2016, recordou Sampaio como "um homem extraordinário".

"É com muita tristeza que aqui estamos hoje, apetece-nos silêncio, mas o dr. Jorge Sampaio não nos deixava ficar em silêncio, obrigava-nos à palavra e à ação. Um grande e imenso senhor da liberdade, um grande e imenso humanista do nosso tempo", sublinhou.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e segunda-feira, e cerimónias fúnebres de Estado.

Para hoje está previsto o velório, enquanto o funeral, com honras de Estado, se realiza no domingo, antecedido por uma homenagem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.