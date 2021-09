Santana reage à morte de Sampaio. Relacionamento "cordial" apesar de "enorme divergência"

Veja também:

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes destaca o relacionamento sempre "cordial" que manteve com Jorge Sampaio, apesar da "enorme divergência" registada quando o antigo chefe de Estado dissolveu o parlamento na altura em que liderava o Governo.

"Para lá da grande, da enorme divergência que tivemos em 2004 tivemos sempre um relacionamento cordial e, da minha parte, de muito respeito e consideração", afirmou Santana Lopes, em declarações à Lusa, no dia da morte de Jorge Sampaio.

Depois de Durão Barroso deixar as funções de primeiro-ministro para presidir à Comissão Europeia, Jorge Sampaio considerou, em julho de 2004, que a maioria PSD/CDS-PP tinha condições para assegurar a "estabilidade política", sustentando que a demissão do primeiro-ministro não implicaria eleições antecipadas.

O antigo chefe de Estado deu então posse a um Governo liderado por Pedro Santana Lopes, mas quatro meses e muitas divergências depois acabaria por dissolver a Assembleia da República.

"Na hora em que as pessoas partem, gosto de guardar os bons momentos. Tivermos essa enorme divergência, mas existem todas as razões para ter muito respeito e consideração pela figura de Jorge Sampaio", considerou Santana Lopes.

O antigo primeiro-ministro e candidato independente à Câmara da Figueira da Foz disse estar "muito triste com a sua partida" e apresentou condolências a toda a família.

"É um dia muito triste para Portugal", afirmou.

Santana recordou que as suas relações com Jorge Sampaio começaram na década de 80, quando o antigo líder do PSD tinha "25 ou 26 anos", e eram ambos deputados à Assembleia da República".