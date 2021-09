Sampaio foi "homem de esquerda" que "intervinha com as suas emoções", diz Carvalhas

Veja também:

O antigo secretário-geral do PCP Carlos Carvalhas recorda Jorge Sampaio como "um homem de esquerda", sincero, que "intervinha com as suas emoções", lamentando a perda de "um grande cidadão, com grande intervenção cívica e política".

Em declarações à Lusa, o ex-secretário-geral do PCP disse ter recebido a notícia da morte de Jorge Sampaio, aos 81 anos, "com grande tristeza", apresentando os "sentidos pêsames à família".

"Guardo do doutor Jorge Sampaio a recordação de um homem de esquerda, de um homem sincero, de um homem que intervinha com as suas emoções e creio que é essa também a imagem que os portugueses vão guardar de Jorge Sampaio. Um Presidente da República e um lutador antifascista e um homem que sempre se posicionou na defesa das causas mais generosas", considerou.

Para Carvalhas, ex-conselheiro de Estado durante os mandatos presidenciais de Sampaio, "Portugal perde um grande cidadão, com uma grande intervenção cívica e política".

"Cruzei-me com Jorge Sampaio antes do 25 de abril, na luta antifascista , depois do 25 de abril, na Assembleia da República, em várias intervenções, na Câmara Municipal de Lisboa, na defesa de Timor-Leste, em relação à invasão do Iraque , depois no Conselho de Estado", recordou.