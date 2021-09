Morreu Sampaio. Partidos realçam “sentido de Estado” e legado do antigo Presidente

Veja também:

Um homem com “sentido de Estado”, construtor de “pontes” e uma figura marcante da democracia portuguesa, assim é descrito Jorge Sampaio nas várias reações partidárias à sua morte, neste dia 10 de setembro de 2021.

Maioria dos partidos suspendeu por hoje as ações de pré-campanha para as autárquicas.

Rui Rio destaca “sentido de Estado” de Sampaio

O líder do PSD destaca o sentido de Estado do ex-Presidente da República Jorge Sampaio e faz “um balanço excecionalmente positivo daquilo que foi a vida pública” do antigo chefe de Estado.

“Foi um Presidente da República com sentido de Estado, com sentido da responsabilidade e que geria muito bem a proximidade e a distância. Conseguia fazer muito bem esse equilíbrio”, afirmou aos jornalistas em Porto de Mós, distrito de Leiria, onde participa numa ação de pré-campanha para as eleições autárquicas. O partido suspendeu, entretanto, o programa previsto para esta sexta-feira.

PCP recorda percurso “democrático e de resistência ao fascismo”

O PCP considera que Jorge Sampaio tem de "ser reconhecido" pelo percurso "democrático e de resistência ao fascismo".

“A Jorge Sampaio deve ser reconhecido o percurso democrático e de resistência ao fascismo, no qual releva o papel desempenhado na defesa nos tribunais plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas”, refere o partido em comunicado.

O PCP recorda o trajeto político no pós-25 de Abril, nomeadamente através do desempenho das funções de secretário-geral do PS, de Presidente da República e de presidente da Câmara de Lisboa, “cargo que exerceu entre 1990 e 1995 no quadro da coligação 'Por Lisboa', em que o PCP exerceu relevante papel”.

Os comunistas já expressaram à “família e ao PS as suas condolências”.

Líder do PAN enaltece "legado histórico"



A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, lamenta a morte de Jorge Sampaio e salienta que o antigo Presidente da República "deixa um legado histórico". Enaltece ainda a sua “forma de fazer política”.

“É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio”, escreveu na sua conta de Twitter a líder do partido Pessoas Animais Natureza.