Cavaco Silva. “Inclino-me perante a memória do Presidente Jorge Sampaio”

“Hoje, este momento, é um tempo de profunda, profunda, tristeza nacional. Eu inclino-me perante a memória do Presidente Jorge Sampaio”, declarou Cavaco Silva, que recebeu a notícia "com profunda consternação" e endereça à família "profundas condolências e uma palavra de conforto neste momento tão difícil".

“O povo português tem todas as razões para admirar e honrar o Presidente Jorge Sampaio. Serviu Portugal com grande patriotismo, grande sentido de Estado, sentido do interesse público”, disse o ex-chefe de Estado, numa declaração aos jornalistas.

"Foram múltiplas as reuniões que tivemos para falar sobre os problemas no nosso país. Recordo o trabalho profícuo que realizámos quando se tratou de implementar um plano para a erradicação das barracas no concelho de Lisboa, tal como recordo a sua colaboração inexcedível com que me recebeu depois das eleições de 2006, quando o substitui como Presidente da República", sublinha.

Cavaco Silva lembra Jorge Sampaio como um "homem de causas que serviu Portugal com grande sabedoria e dedicação" nos vários e importantes cargos que exerceu: Presidente da República, presidente da Câmara de Lisboa, e nos cargos internacionais na Aliança das Civilizações e enviado para a luta contra a tuberculose.

O antigo Presidente recorda, também, que "Sampaio dedicou muito do seu tempo a causa de Timor. A defesa dos interesses do povo de Timor".

"E uma das suas últimas causas mostra bem a sua visão humanista: apoiar os estudantes que foram atingidos pela guerra e terrorismo nos seus países para trazê-los para Portugal para completar os estudos do ensino superior", sublinha Cavaco Silva.