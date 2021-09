Catarina Martins. Governo sem "pressa de fechar dossiers do Orçamento"

O Bloco de Esquerda (BE) traça três objetivos para as negociações do Orçamento do Estado para 2022 na área da saúde. Catarina Martins diz que o Governo não tem muita pressa para fechar dossiers.

As metas do BE são: fixar os professores de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS), reduzir o número de utentes sem médico da família e recuperar a atividade não Covid.

Catarina Martins disse esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que, para já, as divergências com o Governo não são financeiras.

“As nossas diferenças com o Governo não são questões financeiras. Neste momento não se discute a questão do peso financeiro, o Governo anuncia investimentos avultados no SNS, até por via do Programa de Recuperação e Resiliência.”