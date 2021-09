António Costa. "Estamos a poucas semanas de dar esta pandemia como controlada"

Veja também:

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira Portugal estará a poucas semanas de controlar a pandemia.

Depois de em julho ter apontado para "libertação total da sociedade" no fim do verão, António Costa aproveitou o momento da apresentação dos candidatos autárquicos de Santarém para reafirmar que o país está mais perto de entrar numa nova fase do combate à pandemia.

“Passados estes meses, chegamos a uma fase em que, graças ao sucesso da vacinação, estamos a poucas de poder dar esta pandemia como controlada, porque garantimos que a esmagadora maioria das portuguesas e dos portugueses está imunizada contra o vírus”, declarou o chefe do Governo enquanto discursava em registo de pré-campanha eleitoral na qualidade de líder do PS.

De acordo com o mais recente relatório de vacinação, oito milhões de residentes em Portugal já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e, segundo as estimativas avançadas na Renascença pelo coordenador da task-force, o vice-almirante Gouveia e Melo, adiantou que 85% da população terá tomado as duas doses da vacina "entre a terceira e a quarta semana de setembro".

No entanto, apesar da evolução aparentemente positiva da pandemia em Portugal, António Costa insiste que há cuidados que não devem ser descurados.

"Sabemos bem que a pandemia não desapareceu e, portanto, temos de continuar a fazer uma campanha com muita cautela e muitos cuidados. Temos de continuar a usar a máscara, temos de continuar a manter o distanciamento físico, temos de continuar a manter a higiene das mãos, temos de continuar a respeitar as regras que são fundamentais para manter esta pandemia sob controlo”, finalizou Costa.