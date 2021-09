Cavaco Silva questiona se Portugal é uma "democracia plena"

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva questionou, esta segunda-feira, a existência de uma “democracia plena” em Portugal e algumas decisões importantes que têm sido tomadas no país e que não têm em conta o mérito.

Cavaco Silva entregou na Universidade Católica duas edições do Prémio “Democracia e Desenvolvimento”, criado pelo próprio em 1996 com o dinheiro que recebeu de uma instituição alemã pelo contributo para a redução do desemprego em Portugal.

Em discurso feito durante a cerimónia, o antigo primeiro-ministro e Presidente da República apontou que alguns relatórios internacionais dizem que Portugal "é uma democracia com falhas":

"A aproximação ao nível do desenvolvimento médio da UE continua hoje, em 2021, a ser uma ambição dos portugueses", afirmou.



Cavaco Siva fez questão de frisar que este prémio distingue a excelência e o mérito nas áreas da Economia e Gestão.



O "mérito" foi mesmo a palavra-chave de algumas críticas indiretas à atual governação do país.

"O mérito é uma palavra de enorme importância para o futuro do nosso país. É fundamental que na nossa sociedade se reconheça o mérito. Só assim será possível dar um passo em frente de grande dimensão, de forma a resolver alguns dos graves problemas. É uma palavra importante, mas infelizmente algumas decisões têm sido tomadas no nosso país que não tiveram em conta o devido mérito", considerou.