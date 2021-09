BE propõe medidas para travar "bomba-relógio" do preço de eletricidade

O Bloco de Esquerda (BE) desafia o Governo a tomar medidas urgentes para travar a "bomba-relógio" do preço da eletricidade, propondo alterar a remuneração das barragens para eliminar "lucros abusivos" e acabar com o "jackpot das eólicas" criado por Passos Coelho.

A líder do BE, Catarina Martins, apresentou estas propostas esta manhã em conferência de imprensa desde a sede do partido, em Lisboa, avisando que o aumento do preço da eletricidade "é uma autêntica bomba-relógio à espera de explodir na fatura dos consumidores se nada for feito".

"Há mecanismos que estão ao alcance do Governo português para baixar o preço da energia sem desistir das medidas fundamentais de transição climática para o nosso país. A primeira delas é garantir que as barragens não são remuneradas como as centrais emissoras de CO2. É excessivo, não tem nenhum sentido", propôs, referindo que o governo espanhol já anunciou esta medida, algo que Portugal deveria seguir.

A segunda medida, explicou Catarina Martins, "é acabar com a extensão por mais cinco anos das remunerações às eólicas" - o "jackpot das eólicas" - decidida pelo executivo de Passos Coelho e com a qual o Governo de António Costa já devia ter acabado.