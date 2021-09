Costa aponta vinho para inverter declínio do interior

O secretário-geral do PS, António Costa, apontou esta sexta-feira o exemplo do caminho seguido pelo setor do vinho em Portugal para valorização dos recursos naturais, que defende ser a estratégia para inverter o declínio do interior do país.

"Há 20 ou 30 anos era preciso escolher bem para beber um bom copo de vinho, hoje é preciso ter muito azar para que não nos saia um bom copo de vinho", foi o exemplo com que o líder socialista ilustrou o valor que este produto ganhou graças ao aprofundamento do conhecimento científico.

Costa falava num comício, em Bragança, na pré-campanha para as eleições Autárquicas, onde defendeu que esta deve ser a estratégia a seguir por outros recursos e produtos naturais e aquela que será capaz de criar emprego e atrair população para o interior.

"Foi o conhecimento que permitiu que o vinho hoje seja sempre de qualidade e tenha maior valor e o caminho que o vinho fez é o caminho que o azeite está a fazer, é o caminho que a castanha vai fazer, é o caminho que todos os produtos naturais vão fazer", afirmou.

Para este objetivo destacou o contributo das universidades e politécnicos na investigação e o aumento da oferta de ensino superior público que, em 2015, existia em 40 localidades e atualmente abrange 134, segundo o secretário-geral socialista.

"Quando nós formos capazes de valorizar aquilo que a nossa terra produz, não tenho as menores dúvidas que essa terra vai produzir bens e serviços de maior valor, que vai permitir criar mais empregos, mais bem remunerados e aí sim nós conseguiremos fixar os filhos da terra e atrair para esta terra os filhos das outras terras, que aqui vão encontrar o seu futuro e maior prosperidade", considerou.

António Costa falava num comício da candidatura do PS à Câmara de Bragança, que aposta em Jorge, deputado e antigo secretário de Estado da Administração Interna, para conquistar a autarquia liderada há 24 anos pelo PSD.

Para Costa esta estratégia só resulta se "o poder central e o poder local remarem para o mesmo lado" e criticou, sem o citar diretamente, o atual presidente da Câmara de Bragança por se ter insurgido contra a proposta do Governo para a ligação transfronteiriça a Puebla de Sanábria (Espanha), que é metade dos 35 milhões de euros pretendidos localmente.

"Não vale a pena andarmos anos dizer que é necessário fazer uma estrada para Sanábria ou ir à inauguração da estação de Sanábria (do comboio de alta velocidade) dizer que o que falta é a estrada e depois em vez de arregaçar as mangas e pormo-nos a construir a estrada, começar a inventar problemas, comprometendo a possibilidade de alguma vez vir a ter a estrada", afirmou.

Costa foi a Bragança, como disse, apoiar "o amigo" Jorge Gomes e afirmar que "uma das maiores alegrias pessoais" que irá ter na noite de 26 de setembro "há de ser quando vir na televisão: presidente da Câmara de Bragança Jorge Gomes".

O candidato socialista enumerou " as conquistas" que o PS tem assegurado e que "os outros retiraram" e que exemplificou com o helicóptero do INEM que o Governo de direita liderado pelo PSD/CDS-PP quis retirar da região que os autarcas socialistas mantiveram através de uma ação judicial.

Em resposta às carências que continuam a existir na Saúde, Jorge Gomes lançou o desfio, que ficou sem resposta, "de em vez de um que sejam dois helicópteros como forma de tornar mais célere o acesso aos hospitais centrais" onde estão as especialidades que não existem na região.