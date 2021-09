PSD e CDS-PP mais confiantes na vitória depois de debate em Lisboa

Os presidentes do PSD e do CDS-PP manifestaram-se esta sexta-feira confiantes que a prestação do candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, no primeiro debate televisivo pode levar a coligação "Novos Tempos" à vitória, desvalorizando questões internas.

Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos acompanharam Carlos Moedas na descida de parte da Avenida da Almirante Reis, escolhida pela sua "multiculturalidade" e para denunciar os problemas com as ciclovias ali construídas, mas foi o debate de quinta-feira na SIC que animou a iniciativa.

"O presidente da Câmara de Lisboa parecia um candidato vindo de fora, que não consegue responder cabalmente às questões e às críticas, vi uma grande fragilidade", apontou o líder do PSD.

Em contraponto, Rio destacou "um discurso muito afirmativo e conhecedor da cidade" de Moedas, considerando que o primeiro debate cumpriu o objetivo de mostrar que há "um presidente de câmara frágil e uma oposição com possibilidades de ganhar estas eleições".

"Temos a ambição de vencer as eleições na Câmara de Lisboa, o debate foi bastante ilustrativo sobre o potencial ganhador desta candidatura", corroborou Francisco Rodrigues dos Santos, que apontou Moedas como a única opção para os que "querem afastar o socialista" da autarquia da capital.

O líder do CDS-PP considerou que Medina "continua a não responder pela má gestão que tem feito na cidade" e alertou que a sua "simpatia" com BE e PCP é sinal de mais uma oportunidade perdida".