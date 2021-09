Deputados do PS questionam Governo sobre despedimento coletivo na Saint-Gobain

"Quais os últimos desenvolvimentos ocorridos nas reuniões de mediação realizadas pela Direção Geral de Emprego e Relações de Trabalho e as partes envolvidas para analisar o processo de despedimento coletivo", questionam. .

Nove deputados do PS questionaram esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a socialista Ana Mendes Godinho, sobre este despedimento, através de uma pergunta entregue na Assembleia da República.

Os deputados socialistas pretendem ainda saber o que é que está previsto "em termos de medidas e alternativa económica visando a preservação dos 130 postos de trabalho e da unidade em questão de Santa Iria de Azóia".

"Que apoios económicos e fiscais foram atribuídos à empresa em questão no âmbito do período pandémico", perguntam ainda.

De acordo com o documento, a empresa anunciou que vai cessar a atividade produtiva em Portugal "devido aos prejuízos acumulados nos últimos anos", tendo já iniciado o processo de despedimento coletivo dos 130 trabalhadores.

"De acordo com a empresa, "face à situação que ao longo dos últimos anos tem penalizado os trabalhadores, que viram os seus salários congelados, a Saint-Gobain Sekurit Portugal irá propor indemnizações superiores às previstas legalmente, além de benefícios complementares ao valor da indemnização que, de algum modo, ajudem a compensar a perda dos postos de trabalho"", referem ainda.

Contudo, de acordo com os socialistas, os trabalhadores pretendem a manutenção da empresa e dos seus postos de trabalho, sendo a situação atual "penalizadora dos trabalhadores e as suas famílias" e comportando "severos impactos económicos e sociais no município de Loures".

Ricardo Leão, Susana Amador, Fernando Paulo Ferreira, Isabel Alves Moreira, Pedro Delgado Alves, Alexandra Tavares de Moura, Miguel Matos, Rita Borges Madeira e Maria da Luz Rosinha são os nove deputados socialistas que assinam esta pergunta. .

Os sindicatos da indústria vidreira já exigiram a "intervenção do Governo" para "impedir" o despedimento coletivo, que consideram "inadmissível" e um "atentado".

"Têm sido feitos todos os dias de manhã à porta das instalações da empresa protestos com concentração dos trabalhadores e já requeremos pedidos urgentes de reunião aos ministérios da Economia e do Trabalho, dos quais ainda não obtivemos resposta", salientou o sindicalista.

Uma nova ronda negocial está prevista para 08 de setembro.

Em Portugal o grupo Saint-Gobain emprega cerca de 800 colaboradores distribuídos por 11 empresas e oito fábricas, tendo um volume de faturação de 180 milhões de euros.