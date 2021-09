PAN avisa Governo que "não se faz política sozinho" e pede mais ambição no OE

A viagem de barco do porto de Setúbal até às praias de Tróia levou mais de duas horas, com deputados e dirigentes do partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN) numa secreta esperança de avistarem pelo caminho os roazes do Sado. Não aconteceu.



No meio da bruma apenas se avistaram ruínas romanas, autênticas estâncias turísticas e casa de luxo em cima das dunas e assim ficou marcada a rentrée política do partido liderado por Inês Sousa Real.

Após a viagem de barco a deputada e dirigente do PAN disse ao que vinha: "lançar um repto ao Governo" para ter "mais ambição" no Orçamento do Estado (OE), numa altura em que vão começar as reuniões setoriais com os ministros, após a reunião com o primeiro-ministro, António Costa.

No regresso à política intensiva, após a pausa de verão, Inês Sousa Real, ladeada por diversos dirigentes do partido junto à Doca das Fontaínhas, no porto de Setúbal, fez questão de avisar o Governo e as "demais forças políticas" que "não se faz política sozinho", que é preciso "saber ouvir uns e outros em política", lembrando os apelos ao "sentido de Estado" que foram sendo repetidos na aprovação de sucessivos estados de emergência.

Ou seja, o entendimento é que o PAN fez o seu papel, com Sousa Real a salientar mesmo que "fazer política de terra queimada, criticar ou fazer oposição por fazer oposição seria muito fácil e muito menos trabalhoso", concluindo que "ao longo destes anos" em que o PAN esteve representado na Assembleia da República e nos municípios tem "mostrado que de forma séria" está "sempre disponível para o diálogo".