PS/Congresso: Rio critica anúncio de medidas do Governo como propaganda para autárquicas

O líder do PSD até reconheceu que António Costa anunciou "um conjunto de boas medidas" para captar eleitorado, destacando as ligadas ao apoio à infância, como o aumento de vagas em creches e a redução de IRS para as famílias com filhos.

Em declarações aos jornalistas em reação ao 23.º Congresso do PS, que hoje terminou em Portimão, Rui Rio até considerou "natural" que o PS esteja preocupado com as autárquicas. .

Por outro lado, Rio classificou como "medidas propagandísticas" o anúncio de mais habitação social e para os jovens, sublinhando que "o primeiro-ministro tem dito ter verba para construir 26 mil casas, já se comprometeu com 28 mil" e ainda só assinou protocolos com 78 municípios.

"Eu não vejo a unidade e a paz, eu vejo o contrário, vejo um congresso em que no palco aconteceu uma coisa e nos bastidores a discussão permanente de quem vai suceder a António Costa", afirmou, referindo que até houve a preocupação de colocar em lugar de destaque os potenciais sucessores do líder socialista.

"Não há também essa unidade, essa pacificação e esse foco no país e não no partido (...) Porventura, até há problemas mais graves [do que no PSD], porque são mais escondidos, e os nossos toda a gente vê", disse, apontando situações em que nota "dificuldade" do PS em disciplinar o seu grupo parlamentar.

Questionado sobre qual pode ser a "linha de vitória" nas próximas autárquicas para ser recandidato à liderança do PSD, Rio reiterou que o seu "contrato de trabalho" de dois anos com o partido - desde o último Congresso - o obriga a fazer "o melhor possível" a principal tarefa deste mandato.

"A questão de fundo não é se continuo ou deixo de continuar líder do partido, não é. Tenho uma carreira profissional e política atrás de mim e uma forma de ser e de estar que já não muda nem quero mudar", afirmou, assegurando que "a esmagadora maioria do partido está mobilizada" para as eleições de 26 de setembro.