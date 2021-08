Moção de Costa aprovada com 95,78% dos votos

A moção política de orientação nacional de António Costa, intitulada "Recuperar Portugal, Garantir o Futuro", foi aprovada com 95,78% dos votos pelos delegados ao 23.º Congresso Nacional do PS.

O presidente da Mesa do Congresso, Carlos César, anunciou no Portimão Arena, no distrito de Faro, que participaram nesta votação, por voto eletrónico, 1019 delegados e que houve "24 votos em branco, 19 votos não e 976 votos a favor" da moção do secretário-geral do PS, correspondentes a 95,45% do total.

Foi rejeitada a moção alternativa, intitulada "Democracia plena", de Daniel Adrião, que se candidatou pela terceira vez à liderança do PS contra António Costa nas eleições diretas de junho passado e obteve 6% dos votos.

António Costa, de 60 anos, é secretário-geral do PS desde 22 de novembro de 2014 e primeiro-ministro desde 26 de novembro de 2015.

Na moção política aprovada neste Congresso, defende a manutenção de um diálogo privilegiado com as forças à esquerda do PS no parlamento - PCP, PEV e Bloco de Esquerda - e com o PAN, trançando, em contraponto, uma clara linha de demarcação face ao PSD.

A moção do secretário-geral do PS, que foi novamente coordenada por Mariana Vieira da Silva dirigente socialista e ministra de Estado e da Presidência, estabelece um afastamento em relação a setores da direita democrática que não se demarcam da extrema-direita.

O PS assume-se como "um partido que dialoga com todos os setores da sociedade que defendem o aprofundamento da democracia pluralista e rejeitam a complacência da direita democrática perante uma agenda antidemocrática e xenófoba".