De que falaram os socialistas? – O Congresso do PS em cinco temas

“Os candidatos autárquicos do PS são os únicos que estão em condições para prosseguir esta agenda de modernidade”, disse Mariana Vieira da Silva, a ministra da Presidência, que teve neste congresso, como tinha tido no último, a tarefa de fazer e apresentar a moção do líder.

Com o congresso a decorrer a um mês das eleições, os discursos de mobilização para a campanha foram naturais, quer por parte de candidatos, quer do lado dos dirigentes. “Vencendo-as [às autárquicas] lançaremos as novas bases para a regionalização”, disse Manuel Machado, o autarca de Coimbra que presidente à Associação Nacional de Municípios.

A fasquia está alta – o PS já tem a maioria das câmaras, 159, o número mais alto da sua história -, mas António Costa colocou-a ainda mais alta. O líder quer maioria de autarcas socialistas em todas as regiões do país , de forma a controlar as Comissões de Coordenação Regional (CCDR), cujas direções passaram a ser escolhidas pelos autarcas e não pelo poder central.

Entre os dois comícios do líder socialista e primeiro-ministro, os socialistas falaram de outros temas e passaram quase sempre ao lado do da questão da sucessão que, por enquanto, não é um problema socialista, seja por excesso de opções, seja porque a hora ainda vem longe.

Na abertura do 23º Congresso do PS, António Costa prometeu continuar a investir no SNS e salvar a TAP , no encerramento anunciou apoios para jovens e famílias .

Será o passo seguinte na descentralização. Um passo que a moção de estratégia aprovada pelo congresso com mais de 90 por cento remete para 2024. Muitos gostavam de o ser acelerado, como o presidente dos autarcas do PS, Rui Santos .

Mas nem tudo vai bem no processo de descentralização. Vitor Pereira, presidente da Federação de Castelo Branco, pediu um “ajustamento na descentralização”. E Basílio Horta, o ex-CDS que lidera a câmara de Sintra eleito pelo PS, subiu ao palco como convidado para pedir que seja feita uma avaliação do processo logo depois das eleições autárquicas. “Esse balanço é essencial”, disse Basílio, num congresso que o aplaudiu com entusiasmo e até com carinho.

Mariana Vieira da Silva, no discurso de defesa da moção, voltou a remeter para 2024 o “lançamento do debate sobre a concretização da regionalização”. E, no discurso final, António Costa disse que é preciso “testar as condições de regionalização”, fazendo a avaliação do que tem sido a sua política de pequenos passados nesse sentido, através da descentralização de competências e da alteração do método de escolha das direções das CCDR.

Também o deputado Porfírio Silva foi no mesmo sentido. "No mundo sindical também se trabalha pela democracia no país, por exemplo, no caso dos trabalhadores socialistas da UGT], por uma concertação social moderna e progressista, e também se trabalha pela democracia no seio do próprio movimento sindicalista", afirmou, deixando uma palavra de apreço pelos "que lutam para que o movimento sindical seja democrático, não seja monolítico e não seja controlado por nenhum partido".

Wanda Guimarães, sindicalista e ex-deputada, lamentou a falta de referências na moção de estratégia de Costa à ligação com os trabalhadores. “Não pensem que a maioria dos trabalhadores votam no PCP. Não. Votam é no PS”, avisou a antiga dirigente, antes de José Abraão, secretário geral da federação de sindicatos da função pública – FESAP, subir ao palco para pedir que se acabe com o que diz ser a ditadura das finanças e desafiar o primeiro-ministro a aumentar salário mínimo nacional para lá dos 750 euros que estão previstos até ao final da legislatura.



Outros partidos. Namoros à esquerda, suspeitas à direita

Foi um congresso sem ataques diretos à oposição e em que quase não se falou de outros partidos, pelo menos de forma expressa.

A entrevista do presidente dos autarcas sociais-democratas à Renascença foi várias vezes citada no palco como sinal da abertura do PSD para novos acordos com o Chega. A estratégia socialista é tentar colar o PSD ao Chega e, com isso, agitar o fantasma de alianças entre os sociais-democratas e um partido que uns chamam de fascista, outros de extrema-direita. Foi o que fizeram Ana Mendes Godinho, Fernando Medina e, de forma mais brutal, Vasco Cordeiro.