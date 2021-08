CDS diz que visão de Costa do país "não tem adesão à realidade"

Em declarações aos jornalistas, no final do 23.º Congresso do PS, que terminou hoje em Portimão, Pedro Melo disse ter ouvido um discurso "profundamente marcado pela propaganda política".

"O secretário-geral do PS apresenta-nos uma visão do país que não tem adesão na verdade à realidade", declarou, considerando que os socialistas defendem que "nos últimos 25, 30 anos tudo aquilo que correu bem no país é fruto do trabalho do PS, quando na realidade é fruto da resiliência e da perseverança das famílias e das empresas".

O dirigente centrista apontou para "graves problemas" que o país atravessa destacando, a título de exemplo, "o 20% de portugueses, quase dois milhões de portugueses, que vivem abaixo do limiar de pobreza" e lamentando os "baixos salários" da classe média ou os valores também baixos das pensões.